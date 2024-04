Sie taucht nicht nur gern in verschiedene Themengebiete für BRISANT.DE ein, sondern liefert als Content Creator auch die Inhalte für den Facebook- und Instagram-Kanal von ARD.BRISANT. Mit viel Spaß und Begeisterung für immer Neues.



Bevor sie zu BRISANT kam, studierte Nastasia Pape an der Universität in Magdeburg und machte dort zuerst ihren Bachelor in Kulturwissenschaften und im Anschluss ihren Master in Germanistik mit dem Schwerpunkt Sprachwissenschaften. Schon während des Studiums merkte sie, dass es sie irgendwann in die Welt der sozialen Medien verschlagen würde. Hat geklappt!