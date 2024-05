Nicht nur sein Song "Bla Bla Bla" füllte die Clubs. Nach seinem großen Durchbruch entstanden die Hits wie am Fließband: "L'Amour Toujours", "The Riddle", "La Passion", "Another Way".



Seinen nächsten großen Coup landete der DJ 2018. Zusammen mit dem litauischen DJ Dynoro schaffte Gigi D´Agostino es mit "In My Mind" auf Platz eins in Deutschland. Und nicht nur das: Der Song wurde zu einem weltweiten Erfolg. In über 15 Ländern erreichte er die Spitze der Single-Charts und verkaufte sich über 2,5 Millionen Mal. 2020 wurde auch sein Song "Hollywood" zum Mega-Hit.