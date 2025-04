In den vergangenen Tagen wurde Franziskus' Grab in der Basilika Santa Maria Maggiore nach seinen Wünschen hergerichtet. Denn anders als seine Vorgänger wird der Pontifex nicht in der Krypta unter dem Petersdom beigesetzt, sondern in der Basilika Santa Maria Maggiore - seiner Lieblingskirche. Das Grab befindet sich in der Nähe eines Marienbildes, das Franziskus sehr am Herzen lag - seinem Testament habe er laut "Vatican News" sogar einen Lageplan angehängt, damit es keine Missverständnisse gibt.