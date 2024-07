Mallorca-Akne (Acne aestivalis) - eine Bezeichnung, die leicht für Verwirrung sorgen kann. Denn die Krankheit hat weder etwas mit der Urlaubsinsel noch mit einer Akne im klassischen Sinne (Acne vulgaris) zu tun.



Tatsächlich handelt es sich dabei um eine Variante der Sonnenallergie. Konkret eine sonnenbedingte Hautreaktion, die hauptsächlich durch Fette und Emulgatoren in Sonnenschutzmitteln ausgelöst wird. In Kombination mit UV-Licht bilden diese Substanzen bestimmte Reizstoffe in den Talgdrüsen, die eine Entzündung verursachen.



Betroffen sind vor allem junge Menschen im Alter zwischen 20 und 40 Jahren.