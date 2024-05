13.02.2024 | Harry und Meghan: Online-Neustart

So richtig rund läuft es bei Harry und Meghan nicht. Laut Insidern soll die Karriere der beiden ins Stocken geraten sein. Zwar konnten sie mit Enthüllungsstorys aus dem Palast einige lukrative Deals an Land ziehen, doch ihre Beliebtheit rutschte dadurch in den Minusbereich.



Nun ein neuer Versuch: Still und heimlich haben die Sussexes eine neue Website einrichten lassen. Prinz Harry und Herzogin Meghan gingen am 12. Februar mit "Sussex.com" an den Start - verwaltet vom "Büro von Prinz Harry und Meghan, dem Herzog und der Herzogin von Sussex".



Auf "Sussex.com" finden die User alle Informationen über die Sussexes. Dazu gehören News über das Paar, Biografien von Harry und Meghan sowie Links zu ihrer Organisation Archewell Foundation und ihrer Produktionsfirma Archewell Productions. Die beiden scheinen ihre Online- und Medienpräsenz also weiter ausbauen und ihre Fans up-to-date halten zu wollen.



Während ihrer Zeit in England hieß die Website noch "Sussexroyal.com". Die neue Internetseite kann als Neustart und weitere Abnabelung vom Königshaus gesehen werden. Der Verzicht auf den Zusatz "royal" stellt ein für alle Mal klar: Harry und Meghan sind keine aktive Mitglieder der Royal Family mehr.

Bildrechte: IMAGO / ZUMA Wire

09.02.2024 | Prinz Harry: Überraschungsauftritt in Las Vegas

Jetset-Leben bei den Sussexes: Am Dienstagmittag (06.02.) landete Prinz Harry in London, um seinen krebskranken Vater zu besuchen - ein kurzes Intermezzo, wie sich herausstellte. Nach nur 24 Stunden zwitscherte Harry wieder ab - um kurz darauf in Las Vegas aufzutauchen.



Aus dem regnerischen London rein ins Rampenlicht: Mit einem Überraschungsauftritt hat Prinz Harry bei den "NFL Honors" in Las Vegas für Wirbel gesorgt. Der Royal überreichte aufmerksamkeitswirksam einen Preis an den Football-Spieler Cameron Heyward. Der wusste nichts von seinem prominenten Laudatoren. "Mann, Prinz Harry! Ich stehe unter Schock. Das ist Prinz Harry!"

Bildrechte: picture alliance/dpa/AP/David J. Phillip

Harry war durchaus geschmeichelt und wandte sich freudestrahlend an die anwesenden Sportler: "Was ihr auf und neben dem Spielfeld leistet, ist wirklich bemerkenswert. Ihr seid Vorbilder für Millionen von Menschen." Die Sorgen um seine kränkelnde Familie? Auf der Bühne vergessen.



Sein Auftritt sorgte für geteilte Meinungen: Souverän Back to Business sagen die einen, pietätlos meinen die anderen - vor allem so kurz nach der Diagnose von König Charles.

Bildrechte: picture alliance/dpa/AP/David J. Phillip

21.01.2024 | Luftfahrt-Auszeichnung für Harry

Prinz Harry hat in seinem jungen Leben schon viele Preise bekommen, doch bei einigen Auszeichnungen muss man sich schon fragen: Was soll das? Hat er den wirklich verdient?



Nun wurde Harry bei einer Veranstaltung in Beverly Hills für seine Verdienste in der Luftfahrt geehrt, ist nun Mitglied der "Living Legends of Aviation" (zu deutsch: Lebende Legenden der Luftfahrt). Hintergrund: Harry war früher Hubschrauberpilot beim britischen Militär und zweimal in Afghanistan im Einsatz.

Bildrechte: IMAGO / USA TODAY Network

Harry steht mit seiner Auszeichnung nun in einer Reihe mit dem früheren Astronauten Buzz Aldrin, dem Unternehmer Elon Musk und dem Schauspieler Tom Cruise.



Zumindest bei Buzz Aldrin, der mit Apollo 11 1969 der zweite Mensch auf dem Mond war, dürfte die Auszeichnung unstrittig sein.

Bildrechte: picture alliance / dpa | John Stillwell / Pa Wire / Pool

20.01.2024 | Prinz Harry lässt Klage fallen

Prinz Harry hat seine Verleumdungsklage gegen die "Mail on Sunday" fallengelassen. Der Sohn von König Charles hatte den Verlag wegen eines Meinungsbeitrages über eine anhängige Klage gegen das britische Innenministerium verklagt.



In dem Text sah Prinz Harry seinen Ruf geschädigt. Ihm wurde vorgeworfen, einen falschen Eindruck über seine Bereitschaft, selbst für seinen polizeilichen Schutz zu zahlen, vermittelt zu haben.



Wie "Daily Mail" und "Telegraph" berichten, kommen auf den Royal nun Anwaltskosten - sowohl seine eigenen, als auch die der Gegenseite - in sechsstelliger Höhe zu. Laut Informationen sollen sich die Kosten auf rund 750.000 Pfund (873.000 Euro) belaufen.

Bildrechte: IMAGO / Avalon.red

27.12.2023 | Deshalb herrscht zwischen "The Crown"-Star Dominic West und Prinz Harry Funkstille

Einst waren Schauspieler Dominic West ("The Crown") und Prinz Harry mal gute Bekannte - wenn nicht sogar Kumpel. Doch das war einmal. Heute herrscht eisiges Schweigen zwischen den beiden. Der Grund: Dominic West hat die oberste Royal-Regel gebrochen: Diskretion bewahren.

Bildrechte: picture alliance/AP Photo | Vianney Le Caer

Für ein gemeinsames Charity-Event stapften Dominic West und Harry 2013 mehrere Wochen durch die Antarktis. Eine Erfahrung, die eigentlich zusammenschweißen sollte - die Betonung liegt auf "sollte". Denn Kontakt haben die beiden nicht mehr, wie Dominic West im Interview mit dem Radiosender "Times Radio" verrät.

Wir haben den Kontakt verloren, weil ich in einer Pressekonferenz zu viel gesagt habe, und danach haben wir nicht mehr miteinander gesprochen. […] Ich glaube, ich wurde gefragt, was wir gemacht haben und wie wir gefeiert haben, als wir dort ankamen. Und ich habe wahrscheinlich zu viel gesagt. Dominic West Times Radio

Bildrechte: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Uncredited

19.12.2023 | Das bekommt Archie nicht vom Weihnachtsmann

Was steht wohl auf dem Wunschzettel eines Royal-Sprosses? Herzogin Meghan verrät es.



Ihr Erstgeborener hat mit gerade mal vier Jahren eine Leidenschaft fürs Fotografieren entwickelt und wünscht sich deshalb eine Kamera. Aber nicht irgendeine: Eine Leica soll es sein. Denn so eine hat auch Archies großes Vorbild, der Fotograf Misan Harriman.



Archie weiß anscheinend, was gut und was teuer ist. Denn eine Leica ist quasi der Ferrari unter den Kameras und kostet gut und gerne mehrere tausend Euro. Zeigt sich hier der verwöhnte Royal-Nachwuchs?



Fest steht: Dieser Wunsch ist auch Mama Meghan zu viel, wie sie während einer Frage-Antwort-Runde nach einer Vorführung des Kurzfilms "The After" erzählt. Sie stellt klar: "Du bekommst keine Leica! Nicht einmal zu Weihnachten."

Bildrechte: Meghan, Duchess of Sussex

14.12.2023 | Spott-Preis für Harry und Meghan

Autsch, das tut weh! Eigentlich hatten sich Harry und Meghan fest vorgenommen, in der Medienbranche Fuß zu fassen - und jetzt das: Das Magazin "The Hollywood Reporter" veröffentlicht regelmäßig eine Liste mit den größten Gewinner und Verlierer des Jahres. Und die beiden Ex-Royals sind: die größten Verlierer.



Zur Begründung heißt es: "Nach einer weinerlichen Netflix-Dokumentation, einer weinerlichen Biografie und einem trägen Podcast schwoll die Marke Harry und Meghan zu einer scheinheiligen Blase an, die nur darum bettelte, endlich platzen zu dürfen."



Und aus Sicht des Magazins ist genau das passiert. Die Erfolge bei Netflix und Spotify sind eher bescheiden, die Kooperationen liegen auf Eis oder sind gekündigt. Einzig Harrys Buch "Spare" war ein kommerzieller Erfolg. Mit dem fiesen Titel "Verlierer des Jahres" müssen die beiden nun wohl oder übel leben.

Bildrechte: picture alliance / Evan Agostini/Invision/AP | Evan Agostini

12.12.2023 | Harry muss 57.000 Euro an Boulevardzeitung zahlen