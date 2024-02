Prinzessin Estelle: Hommage an Mama Victoria

Die Feierlichkeiten zu Carl Gustafs 50. Thronjubiläum im September 2023 - ein Abend der schillernden Roben. Doch nicht etwa die Großen zogen die Blicke der anwesenden Fotografen auf sich, sondern die Kleinen: Prinzessin Estelle begeisterte in einem grünen Tüllkleid, das einst Mama Victoria getragen hat - und damit liegt sie voll im Trend.



Denn Couture-Upcycling scheint bei den Royal-Ladys absolut en vogue zu sein.

Bildrechte: dpa

Kronprinzessin Victoria trug die extravagante Robe gleich mehrere Male: Erstmals 2021, als sie von dem LGBTQI-Magazin "QX" aufgrund ihres Einsatzes für die Community zum "Hetero des Jahres" gewählt wurde. Zuletzt setzte sie 2022 bei einem Gala-Dinner der schwedischen Handelskammer auf den moosgrünen Hingucker.



Das Besondere: Das Kleid stammt nicht etwa von einem bekannten Modehaus oder Couturier, sondern von der Stange. Genauer: aus der nachhaltigen H&M Conscious-Linie.

Bildrechte: dpa

Prinzessin Alexia und der Kleiderschrank von Mutter Maxima

Nicht nur Estelle bedient sich anscheinend gern am Kleiderschrank ihrer Mama: Auch Prinzessin Alexia der Niederlande trat vor kurzem in die modischen Fußstapfen ihrer Mutter.



Bei ihrem ersten Solo-Auftritt trug Alexia ein Óscar-de-la-Renta-Kleid von Königin Máxima.



Nachhaltig, diese jungen Prinzessinnen.

Bildrechte: dpa

Königin Máxima: Recycling nach zwölf Jahren

Doch recyceln können nicht nur die Jüngsten. Cooler Trick beim Thema royale Nachhaltigkeit auch bei Alexias Mutter: Ein paar Jahre warten und dann alle mit einem goldenen Kleider-Schatz überraschen!



So macht es Máxima der Niederlande, die ganz entspannt zeigt, wie Nachhaltigkeit geht. Sie trägt 2023 zum Staatsbesuch in Brüssel ein Kleid, das sie zum ersten Mal zu ihrem 40. Geburtstag 2011 getragen hat - und strahlt damit damals wie heute einfach wunderschön.

Bildrechte: IMAGO / Reporters, IMAGO / PPE

Letizia: Nachhaltig in Rot

Immer wieder fasziniert auch Königin Letizia von Spanien mit ihren Fashion-Looks. Dass sie dabei auch mal Stücke mehrfach trägt, macht sie nur sympathischer. Dieses elegante rote Kleid trug sie erstmals 2018 und machte darin eine hervorragende Figur:

Bildrechte: imago/Agencia EFE

Vier Jahre später begeisterte sie erneut mit dem Kleid von Designerin Carolina Herrera. Und das Beste: Das gute Stück gehörte ursprünglich Letizias Schwiegermutter, Königin Sofia!

Bildrechte: imago images/â©â manuel cedron

Prinzessin Kate: Die Queen des Kleider-Recyclings

Nachhaltigkeit liegt im Trend! Ob sich die anderen Royals da etwas bei Prinzessin Kate abgeguckt haben?



Kate ist dafür bekannt, dass sie Kleider immer wieder trägt oder umschneidern lässt. Dabei variiert sie zwischen aufwendigeren Upcycling-Methoden und einem entspannten Umgang mit Kleidungs-Nachhaltigkeit im Alltag.



Nur zwei Jahre lagen beispielsweise zwischen zwei Terminen, an denen Kate ein und dasselbe Kleid getragen hat. Damit zeigt sie uns, dass es ihr geht wie uns auch: Wenn das Kleid schön ist, zieht man es gern öfter an! So zu sehen bei diesem zartrosa Kleid:

2020 sorgte Kate bei den BAFTA-Awards in einer weiß-goldenen Traumrobe für Furore, die zum Zeitpunkt aber schon mindestens acht Jahre alt war.

Bildrechte: dpa

Das Alexander McQueen-Kleid (Kates Lieblings-Modehaus) hatte Kate erstmals bei einem Staatsbankett 2012 in Malaysia getragen. Für die BAFTAS ließ sie die durchsichtigen Ärmel verstärken und fügte Schulterpolster hinzu.



Und auch bei den letztjährigen BAFTAS wählte sie ein "altes" Kleid aus dem Jahr 2019 und ergänzte es um lange, dramatische Opernhandschuhe. Tadaa - ein neuer, sparsamer, aber wirkungsvoller Look!

Bildrechte: dpa

Prinzessin Kate und die königliche Schmuckschatulle

Und auch bei Accessoires setzt Kate auf das, was schon da ist: So trägt sie immer wieder Schmuck ihrer verstorbenen Schwiegermutter Diana - und erinnert so zu öffentlichen Auftritten immer wieder dezent an die Königin der Herzen.

Bildrechte: dpa

Das wohl bekannteste Stück aus Lady Dianas Schatzkammer: Kates Verlobungsring.



Zur Pressekonferenz anlässlich der Verlobung erklärte William 2010: "Er ist etwas ganz Besonderes für mich, und Kate ist jetzt auch etwas ganz Besonderes für mich. Es ist nur richtig, dass die beiden zusammengebracht werden. Es ist meine Art, dafür zu sorgen, dass meine Mutter den heutigen Tag nicht verpasst."

Eine Prinzessin sticht sie alle aus!

Kate steht mit ihren Recycling-Kleidern im Fokus der Aufmerksamkeit - dabei gibt es eine Prinzessin, der so schnell keiner was vormacht in Sachen Nachhaltigkeit: Prinzessin Anne zeigt sich schon lange in Kleidern, Jacken und Kostümen, die sie bereits vor 20, 30 oder gar über 40 Jahren getragen hat.

Bildrechte: Getty Images

Bestes Beispiel: Diese Karo-Jacke trug sie im Sommer 2023 in Schottland. Doch 33 Jahre zuvor hatte sie das gelb-blau karierte Stück schon einmal an: 1990 absolviert die Prinzessin einen offiziellen Staatsbesuch in der Sowjetunion. Dort trägt sie erstmals die Karo-Jacke. Respekt!