Alles Quatsch - sagen jetzt ausgerechnet Harry und Meghan.



Ein Sprecher der Exil-Royals ließ gegenüber "Newsweek" verlauten, dass die gemeinen Äußerungen definitiv nicht aus dem Lager der Sussexes stammen. Er betont: "Was 'Page Six' betrifft, so stammt das nicht von uns."



Sieht so etwa ein zaghaftes Händereichen in schweren Zeiten aus?