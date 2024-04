Zwei neue Serien hat der Streamingdienst Netflix angekündigt! Gewähren Prinz Harry und Herzogin Meghan darin private Einblicke in ihr Leben in Kalifornien?



Nachdem die beiden in ihrer ersten Doku im Dezember 2022 schwere Vorwürfe gegen die königliche Familie erhoben und Prinz Harry mit seiner Autobiografie für Aufsehen sorgte, werden die neuen Produktionen wohl eher harmlos.

Lifestyle und Polo-Sport

Bei den beiden nichtfiktionalen Serien handelt es sich nach Angaben ihrer Produktionsfirma Archewell Productions um eine Lifestyle- und eine Profi-Polo-Sendung. In letzterer soll den Zuschauern "ein noch nie dagewesener Zugang zur Welt des professionellen Polos" geboten werden.



Prinz Harry bringt damit als Produzent seine Leidenschaft auf den Bildschirm, denn er ist begeisterter Anhänger der Pferde-Sportart. Die Episoden wurden den Angaben zufolge hauptsächlich bei der US-Polo-Meisterschaft in Florida gedreht.

Bildrechte: IMAGO / USA TODAY Network

Alles auf Anfang bei Meghan?

Die Lifestyle-Serie "kuratiert von Meghan", werde die "Freuden des Kochens und der Gartenarbeit, der Unterhaltung und Freundschaft feiern", erklärte Archewell Productions. Sie fungiere dabei als ausführende Produzentin.



Damit könnte vielleicht auch das Geheimnis um Meghans mysteriösen Instgram Account namens "American Riviera Orchard" gelöst werden. Dieser ging völlig überraschend Mitte März online, zu sehen ist dort bisher nicht viel. Es gab damals nur ein Video, das Meghan in ihrem Haus in Montecito in Kalifornien zeigte. Die Herzogin zeigte sich häuslich, arrangierte Blumen, rührte Teig und empfahl Marmeladen. Ein Vorgeschmack auf die neue Serie?



Es scheint Meghans Passion zu sein, die sie nun an den Streamingdienst verkauft hat. Vor ihrer Hochzeit mit Harry führte sie einen erfolgreichen Lifestlye-Blog. Darin teilte sie private Einblicke in ihr Leben, gab Mode-, Ernährungs- oder Reisetipps.

Ab wann sind die Serien zu sehen?

Fans müssen aber noch geduldig sein, beide Serien befinden sich noch in frühen Phasen der Produktion. Die Namen und Veröffentlichungstermine würden in den "kommenden Monaten" bekanntgegeben, hieß es.

Einnahmequelle nach Königshaus-Austritt