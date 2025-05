Der neue Papst Leo XIV. tritt ein schweres Erbe an – und bekommt viele Gedanken, Hoffnungen und Erwartungen mit auf den Weg, auch von prominenter Seite.

"Also ich bin richtig in Wallung geraten jetzt und freue mich tierisch", sagt Schauspieler Jan Sosniok ("Die Verräter"), als er auf dem Roten Teppich beim "New Faces Award" von der Wahl hört.



Die Papstwahl ist ein "großes Thema", findet auch "Tierärztin Dr. Mertens"-Schauspielerin Dennenesch Zoudé und zeigt sich überrascht, dass der neue Papst kein Europäer ist.