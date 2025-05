Charlotte Merz wurde 1961 im Saarland geboren, als Älteste von fünf Geschwistern. Der Vater und der Großvater waren Anwälte, die Tante Richterin - eine Juristenfamilie. Als 1994 der Umzug nach Arnsberg im Sauerland erfolgte, wurde Charlotte Merz Richterin am dortigen Amtsgericht . Seit 2016 leitet sie die Behörde. Ihren Job will Charlotte Merz übrigens auch als "First Lady" weitermachen: "Ich habe vor, mein Leben im Sauerland wie gewohnt weiterzuführen, mit meiner Arbeit als Richterin und Amtsgerichtsdirektorin - ich möchte ganz normal jeden Morgen zur Arbeit fahren." Ein gemeinsames Projekt hat das Kanzler-Paar dennoch: die Friedrich-und-Charlotte-Merz-Stiftung , mit der Bildung, Ausbildung und Erziehung gefördert werden soll. Geld gibt es unter anderem für Schulprojekte, mit denen die Zahl der Sitzenbleiber verringert werden soll.

Er ist der Philosoph in der Familie: Wirtschaftsphilosophie und Digitalethik sind die Spezialgebiete von Dr. Philippe Merz, dem ersten Kind von Friedrich und Charlotte. Philippe kam 1981 auf die Welt.



2013 gründete er die Thales-Akademie in Freiburg, die Seminare und Weiterbildungen anbietet. Heute ist er dort Geschäftsführer und bewegt sich offenbar am liebsten in akademischen Kreisen, denn privat lässt der Merz-Sprössling nichts gucken. Ganz schön schlau!