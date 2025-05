08.05.2025 19:12 Uhr |

Nun ist es raus: US-Kardinal Robert Francis Prevost (69) ist der neue Papst. Er hat den Namen Leo XIV. gewählt und ist der erste Papst aus den USA.

Gott liebt euch alle. Das Böse wird nicht gewinnen. Papst Leo XIV. bei seiner ersten Ansprache KNA

Was ist über den neuen Papst bekannt?

Geboren 1955 in Chicago als Sohn von Eltern mit französisch-spanisch-italienischen Wurzeln, studierte Prevost zunächst Mathematik, bevor er 1977 dem Augustinerorden beitrat. 1982 wurde er in Rom zum Priester geweiht. Später promovierte er dort in Kirchenrecht.



Ab Mitte der 1980er Jahre war Prevost als Missionar in Peru tätig. Dort gründete er Pfarreien, leitete ein Priesterseminar und war in der Bischofsausbildung aktiv. 2015 ernannte ihn Papst Franziskus zum Bischof von Chiclayo, einer Diözese im Norden des Landes.



In kirchlichen Kreisen gelte er als pragmatisch und gemäßigt, schreibt unter anderem die Zeitung "La Repubblica".

08.05.2025 18:15 Uhr |

Die katholische Kirche hat einen neuen Papst. Aus dem Schornstein der Sixtinischen Kapelle im Vatikan stieg nach nur 24 Stunden Konklave weißer Rauch auf. Das bedeutet, dass sich die 133 Kardinäle aus aller Welt auf einen Nachfolger für den verstorbenen Papst Franziskus geeinigt haben.



Auf dem Petersplatz, wo gut 15.000 Menschen warteten, brach kurz nach 18.00 Uhr lauter Jubel aus. Vom Petersdom läuteten die Glocken.

Nun wird es noch etwas dauern, bis der Name des neuen Oberhaupts von weltweit 1,4 Milliarden Katholiken bekannt wird. Nach dem Ritus der katholischen Kirche wird der neue Papst jetzt in Weiß eingekleidet. Alle Kardinäle schwören ihm Gehorsam.



Nach einem gemeinsamen Gebet geht es zur Mittelloggia des Petersdoms. Dort wird das "Habemus Papam" (Wir haben einen Papst) verkündet - und auch der Name.

08.05.2025 15:20 Uhr |

Die Kardinäle im Vatikan haben noch keinen neuen Papst gewählt. Nach den erfolglosen Wahlgängen 2 und 3 am Donnerstagvormittag kam schwarzer Rauch aus dem Schornstein auf der Sixtinischen Kapelle. Am Nachmittag wird die Wahl fortgesetzt.

08.05.2025 13:37 Uhr |

Rund um den Petersplatz ist es aktuell sehr voll: Während Tausende Journalisten auf den Schornstein der Sixtinischen Kapelle starren, wachen ganze Geleitzüge von freiwilligen und professionellen Kräften über die Konklave-Neugierigen am Vatikan. In die Nähe des Petersdoms kommt derzeit niemand ohne Kontrolle.



Etwa auf der Hälfte der Via Conciliazione stehen bereits Absperrgitter, die Taschen der Besucher werden durchsucht. Auf den Petersplatz selbst kommt niemand mehr, ohne dass vorher Gepäck, Kleidung und Person wie am Flughafen mit Detektoren durchgescannt werden. Mehr als 4.000 Ordnungskräfte sind derzeit im Einsatz.

08.05.2025 |

Noch bevor der weiße Rauch aus dem weltberühmten Schornstein in Rom aufsteigt, raucht es bereits aus der Theke einer Münchner Eisdiele: Der Besitzer hat sich eigens zur Papstwahl ein "Konklave-Eis" ausgedacht. Das Eis ist eine Mischung aus Panna Cotta und Himbeere und an einem rauchenden Schornstein und einer ins Eis gemalten Tiara zu erkennen - der bekannten päpstlichen Kopfbedeckung.

07.05.2025 | Konklave gestartet