Beispiele gefällig? "Me like to fly privati / With 24 carati / Also mi casa very grandioso / Me money numeroso / I work around the clocko / That’s why I’m sweating like a mafioso." Also ungefähr: "Ich fliege gern privati / Mit 24 Karati / Mein Haus ist sehr grandioso / Mein Geld ist viel sowieso / Ich arbeite rund um die Clocko / Deshalb schwitze ich wie ein Mafioso."

Bildrechte: picture alliance/dpa/CTK | Vaclav Salek

Der Vizepräsident des italienischen Senats, Gian Marco Centinaio, forderte sogar den Ausschluss aus dem Wettbewerb. "Wer Italien beleidigt, muss dem ESC fernbleiben."

16.02.2025 | Stefan Raab: Diese ESC-Kandidaten sind eine Runde weiter

Stefan Raab hat beim ESC-Vorentscheid seine nächsten Entscheidungen getroffen. In der zweiten Ausgabe der Live-Show "Chefsache ESC 2025" qaulifizierten sich am Samstagabend (15.2.) sieben weitere Bewerber für das Halbfinale in einer Woche.



Unter den Glücklichen war unter anderem der in Berlin lebende britische Singer-Songwriter Moss Kena. Von ihm war Raab besonders angetan - auch optisch. Das Gesicht des Musikers werde er nie mehr vergessen, sagte der Moderator. "Die blauen Augen, dann diese Locke!", schwärmte er.

Bildrechte: picture alliance/dpa/RTL

Ein weiteres Halbfinal-Ticket ging an die britisch-deutsche Indie-Rock-Band "The Great Leslie". Auch von ihr war Raab begeistert. Den Sänger der Band verglich er mit Robert Smith, dem Frontmann der legendären Band "The Cure".

Bildrechte: picture alliance/dpa/RTL | -

Ebenso weitergekommen sind die saarländische Rockband "From Fall To Spring", Musikerin LEONORA aus Wuppertal, Sängerin Cloudy June aus Berlin, der Kölner Sänger JALN und die Berliner Songwriterin LYZA.



Das Halbfinale startet am 22. Februar.

15.02.2025 | Hat Stefan Raab eine neue Lena entdeckt?

Stefan Raab hat den ESC-Vorentscheid zur Chefsache gemacht. Am ersten von zwei Vorrunden-Abenden stellen sich 12 von 24 Acts der Jury vor und bei einer Darbietung wird der Chef gleich ganz sentimental.



Sängerin Julika aus Düsseldorf ist als erste auf der Bühne. Optisch erinnert sie an die ESC-Siegerin Lena Meyer-Landrut, deren Sieg in Oslo nun auch schon 15 Jahre her ist. Julika singt "Run" von Leona Lewis. Stefan Raab ist begeistert und stellt am Abend gleich mehrfach den Vergleich mit der ehemaligen ESC-Siegerin Lena her. Julika kommt weiter.

Bildrechte: NDR/RTL/Stefan Heilemann

Beim ersten Vorentscheid scheiden fünf Teilnehmer aus, sieben kommen weiter. Unter den Glücklichen sind die Mittelalter-Rocker von der Band Feuerschwanz, die in Rüstungen auf der Bühne stehen und den exotischsten Auftritt des Abends hinlegen.

Bildrechte: NDR/RTL/Stefan Heilemann

Ebenso weiter kam der Pianist Jonathan Henrich, der bereits familiäre Verbindungen zum ESC hat. Er ist der Sohn von Comedy-Star Olli Dittrich, der 2006 mit der Band Texas Lightning für Deutschland antrat.



Tickets für die nächste Runde in gut einer Woche bekamen zudem die Münchner Band Cosby, das Geschwister-Duo Abor & Tynna aus Wien, der Sänger Benjamin Braatz aus Hagen sowie die Musikerin Cage aus Köln, die von der Jury besonders gute Bewertungen erhielt.



Der deutsche Vorentscheid ist in diesem Jahr auf vier Shows aufgeteilt. In den Vorrunden entscheidet nur die Jury, wer weiterkommt. Im Finale am 1. März hat dann das Publikum die Wahl.

Bildrechte: NDR/RTL/Raab Entertainment/Julia Feldhagen

13.02.2025 | Isaak: Heftige Kritik an Stefan Raab

Wir schreiben das Jahr 2025. Ganz Deutschland ist sich sicher, dass Stefan Raab uns wieder ein richtig gutes ESC-Ergebnis bescheren wird. Ganz Deutschland? Nein, denn im ostwestfälischen Espelkamp gibt es jemanden, der das ganz stark bezweifelt: Isaak, Deutschlands ESC-Teilnehmer vom letzten Jahr.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Jens Büttner



Isaak sieht Raabs ESC-Rückkehr skeptisch: "Ich weiß nicht warum, ob er sich verändert hat, die Welt sich verändert hat oder ich mich verändert habe, aber mich holt Raab nicht mehr ab", sagte der 30-Jährige der Zeitung "Rheinische Post". Die "neue alte Art" des Entertainers erreiche ihn nicht mehr. "Deshalb befürchte ich auch, dass er mit dem ESC scheitern könnte."



Oha! Aber damit nicht genug der Kritik. Raab und sein Team hätten in der Bewerbungsphase nicht Ausschau nach Songs gehalten, sondern nach Menschen, sagt Isaak in dem Interview weiter. "Ich habe das Gefühl, er will eine weiße Leinwand und seine Vision darauf übertragen."

09.02.2025 | Doppeldeutig: Finnin Erika Vikman singt "Ich komme"

Ganz schön doppeldeutig: Mit ihrem Songtitel "Ich komme" will die Finnin Erika Vikman im Mai das TV-Publikum des Eurovision Song Contest in ihren Bann ziehen. Für deutsche Ohren könnte das etwas ungewohnt klingen...

Erika Vikman will Tabus brechen

Die 31-jährige Sängerin hat sich beim Vorentscheid für den ESC in Finnland durchgesetzt: Sie war am Samstag (08.02.) die klare Favoritin des Publikumsvotums! Mit dem Titel, der absichtlich auf Deutsch verfasst ist, will Vikman Tabus über weibliche Lust brechen.



Ob das beim deutschsprachigen Publikum gut ankommt? Das bleibt abzuwarten: Leicht künstlerisch verfremdet, klingt der Satz, der als Refrain im Chor vorgetragen wird, eher wie: "Ich komm'! Mäh!".

Ich werde in der Schweiz Deutsch sprechen, und der Auftritt wird der Hammer. Erika Vikman dpa

Vikman freut sich drauf: Sie werde Europa als "fabelhafte Finnin" in ihren Bann ziehen, kündigte sie an und fügte augenzwinkernd hinzu: "Und indem ich ein kleines bisschen sündig bin."

04.02.2025 | Deutscher Vorentscheid: Diese 24 Kandidaten sind dabei

Aus insgesamt 3.281 Bewerbungen hat Stefan Raab mit seinem Team 24 Kandidatinnen, Kandidaten und Bands ausgesucht, die beim deutschen ESC-Vorentscheid antreten werden.



In drei Vorrundenshows wählt die Jury - bestehend aus Stefan Raab, Yvonne Catterfeld, Elton und wechselnden Gast-Juroren - aus diesen 24 Kandidaten die aussichtsreichsten Musik-Acts aus. Die Jury entscheidet auch, wer sich am Ende der Vorrunden für das Finale am 1. März im Ersten qualifiziert. In dieser Show stimmt dann allein das Publikum darüber ab, wer beim ESC-Finale in Basel für Deutschland startet.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Georg Wendt

Ausgestrahlt werden die Shows des deutschen Vorentscheids unter dem Titel "Chefsache ESC 2025 - Wer singt für Deutschland?" am 14., 15. und 22. Februar bei RTL.



Die Bandbreite der Acts ist breit gefächert: Von Elektro-Pop über Mittelalter-Rock bis hin zu Soul und R’n‘B ist alles dabei.



Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten:



Benjamin Braatz aus Hagen

aus Hagen Chase aus Hamburg

aus Hamburg Jaln aus Köln

aus Köln Cage aus Köln

aus Köln Jonathan Henrich aus Köln

aus Köln Leonora aus Köln

aus Köln Noah Levi aus Berlin

aus Berlin Equa Tu aus Münster

aus Münster Julika aus Düsseldorf

aus Düsseldorf Moss Kena aus Berlin

aus Berlin Adina aus Heidelberg

aus Heidelberg Ni-Ka aus Frankfurt am Main

aus Frankfurt am Main Janine aus Berlin

aus Berlin Lyza aus Berlin

aus Berlin Enny-Mae x Paradigm aus Berlin

aus Berlin Cloudy June aus Berlin

aus Berlin Vincent Varus aus Stuttgart

aus Stuttgart Fannie aus Berlin

aus Berlin das Duo Parallel aus Stuttgart

aus Stuttgart das Duo Abor & Tynna aus Wien

aus Wien die Band Feuerschwanz aus Nürnberg

aus Nürnberg die Band From Fall to Spring aus dem Saarland

aus dem Saarland die Band The Great Leslie aus London beziehungsweise Efringen-Kirchen

aus London beziehungsweise Efringen-Kirchen die Formation Cosby aus München

Alle Infos zu den Kandidaten gibt es hier auf der offiziellen Seite des Eurovision Song Contest.

Bildrechte: picture alliance / Geisler-Fotopress | Christoph Speidel/Geisler-Fotopr

31.01.2025 | Vorentscheid: Diese Stars sitzen neben Stefan Raab in der Jury

Wer im Mai für Deutschland zum großen ESC-Finale nach Basel reist, steht noch nicht fest - dafür gibt es den Vorentscheid "Chefsache ESC 2025 - Wer singt für Deutschland?". Und für den steht nun fest, wer neben Stefan Raab in der Jury sitzt.



Neben dem Entertainer werden Moderator Elton und Sängerin Yvonne Catterfeld hinter dem Jurypult Platz nehmen. "Gemeinsam mit wechselnden Gastjuroren wird das Trio in drei Shows die besten Musik-Acts auswählen, die sich in verschiedenen Gesangsrunden beweisen müssen", teilt der Privatsender RTL mit. Der endgültige Teilnehmer für den ESC wird am 1. März in der ARD gekürt.



Die Freude bei den Juroren ist groß. Yvonne Catterfeld sagt, es gebe viele außergewöhnliche Musiker und Musikerinnen, die es verdient hätten, gehört zu werden: "Diese Show ist eine riesige Chance für all diese vielversprechenden Talente."

Bildrechte: picture alliance / Panama Pictures | Christoph Hardt

Elton bezeichnet sich als "großen ESC-Fan". Für ihn sei es eine riesige Ehre, Teil dieser "hochkarätig besetzten Jury sein zu dürfen", sagt der Moderator, der schon oft mit Stefan Raab zusammengearbeitet hat.

Bildrechte: IMAGO / Michael Wigglesworth

28.01.2025 | Absage erhalten: Tim Bendzko tritt nicht für Deutschland an

Sänger Tim Bendzko wird nicht am deutschen Vorentscheid "Chefsache ESC 2025" teilnehmen. Das verriet er in einer Instagram-Story. Der 39-Jährige hatte sich mit dem Song "Wach auf" für die Vorauswahl beworben, doch nun von Raab Entertainment eine Absage erhalten.

Bildrechte: IMAGO / Future Image

In der Story, in der Follower Fragen stellen konnten, beantwortet er die Frage "Werden Sie zur Eurovision gehen" etwas enttäuscht:

Ich habe einen Song geschrieben, der heißt 'Wach auf', bei dem ich einfach das starke Gefühl hatte, dass der da sehr gut hinpasst, weil er einfach eine sehr gute Botschaft, eine wichtige Botschaft hat. Ich glaube nämlich, dass wir alle tief in uns das Bedürfnis haben, uns zueinander verbunden zu fühlen. [...] Hab mich damit beworben, aber bin leider nicht genommen worden. Aber so ist das Leben. Tim Bendzko instagram

In einem Interview mit der Zeitung "20 Minuten" verrät Tim Bendzko, wie er überhaupt auf die Idee gekommen ist, sich beim deutschen ESC-Vorentscheid zu bewerben:

Ich hatte das im Gefühl - ich bin eines Morgens erwacht und habe vor mir gesehen, dass ich beim ESC mitmache. Tim Bendzko 20 Minuten

Den Song "Wach auf" hat er zwar eigens für den ESC geschrieben. Obwohl es mit einer Teilnahme nun nicht klappt, wird er den Titel veröffentlichen.

Österreich schickt Opernsänger zum ESC

Die Österreicher haben ihren ESC-Kandidaten bereits gefunden. Unser Nachbarland schickt einen Opernsänger mit Castingshow-Erfahrung zum Eurovision Song Contest. Der 23-jährige Countertenor Johannes Pietsch, der unter dem Künstlernamen JJ antritt, wurde nach einem internen Auswahlverfahren unter Einbindung von ESC-Fanclubs vom Sender ORF als Kandidat präsentiert.

Bildrechte: picture alliance/dpa/APA | Max Slovencik

Der Künstler mit österreichischen und philippinischen Wurzeln hatte 2020 bei "The Voice UK" mitgemacht. Im Jahr darauf schaffte er es im österreichischen Castingformat "Starmania" bis in die Final-Shows. Derzeit studiert er in Wien Gesang und steht in der Wiener Staatsoper als Erster Knabe in Mozarts "Zauberflöte" auf der Bühne.

29.01.2025 | ESC-Tickets in wenigen Minuten ausverkauft - Fans haben noch Chancen

Zehntausende Fans standen rechtzeitig in den Startlöchern, um die begehrten Tickets für den ESC online zu ergattern. Doch bei vielen dürfte die Enttäuschung groß gewesen sein - denn nach nur wenigen Minuten waren Tausende Tickets für die Live-Shows in Basel ausverkauft.



Der Ansturm sei enorm gewesen, als der Verkauf um 10:00 Uhr begann, berichtete der Schweizer Sender und Gastgeber SRF. Nur, wer sich vorab registriert hatte, konnte bis zu vier Karten kaufen. Auch für mehrere Proben gab es Eintrittskarten. Insgesamt wurden 42.000 Tickets verkauft.



Die Registrierten, die nicht zum Zuge kamen, haben aber noch Chancen. Der Veranstalter des ESC, die Europäische Rundfunkunion (EBU), plant weitere Verkaufsrunden. Wie viele Tickets es insgesamt gibt, steht noch nicht fest. Das hänge davon ab, wie viel Platz für die Technik in der Halle genau gebraucht werde. Zudem soll es später eine Plattform geben, auf der Leute ihre Karten weiterverkaufen können.



Wer dann immer noch leer ausgeht, kann Tickets für ein großes Public Viewing im größten Fußballstadion der Schweiz, gleich neben der St. Jakobshalle, erwerben. Dort haben 36.000 Fans Platz. Vor der Übertragung des Finales findet eine 90-minütige Pre-Show statt, an der unter anderem Baby Lasagna, der Zweitplatzierte aus dem Vorjahr, teilnimmt.

24.01.2025 | Yuval Raphael geht für Israel an den Start

Yuval Raphael wird Israel beim ESC in Basel vertreten. Die 24-Jährige, die 2023 den Angriff der Hamas auf ihr Heimatland überlebte, setzte sich beim israelischen Vorentscheid "Der nächste Star" mit einer Balladen-Version des Abba-Hits "Dancing Queen" gegen ihre Konkurrenten durch.



Raphael ist ein Neuling in der Branche und hat den Angaben zufolge noch nie professionell gesungen. Laut Eurovision hat sie als Kind mehrere Jahre in Genf gelebt und spricht daher fließend Französisch. Zu ihren Lieblingskünstlern gehören Led Zeppelin, die Scorpions, Beyoncé und Céline Dion.



Mit welchem Song sie in Basel antreten wird, steht noch nicht fest.

23.01.2025 | Moldau sagt Teilnahme ab

Die Organisatoren des ESC haben enttäuscht auf die Absage Moldaus reagiert. Er bedauere die Entscheidung, sagte ESC-Chef Martin Österdahl. Er hoffe auf eine erneute Teilnahme des Landes beim ESC 2026. Der Direktor des Fernsehsenders Moldova 1 hatte die Absage des Wettbewerbs in diesem Jahr unter anderem mit finanziellen Schwierigkeiten begründet.



Ein weiterer Grund für die Absage sei "das gesunkene Interesse des Publikums" am ESC und die allgemein immer schlechter werdende "Qualität der künstlerischen Darbietungen" der moldauischen ESC-Teilnehmer.

20.01.2025 | Dieses Trio moderiert den Eurovision Song Contest

Frauenpower beim ESC 2025! Michelle Hunziker, Hazel Brugger und Sandra Studer werden am 17. Mai in Basel die Musikshow moderieren. Und diese Auswahl wurde nicht zufällig getroffen.