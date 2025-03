Bildrechte: picture alliance/dpa | Sebastian Christoph Gollnow

Verleihung am 9. Mai Deutscher Filmpreis: Diese Stars und Filme könnten abräumen

18. März 2025, 15:31 Uhr

Wer gewinnt den Deutschen Filmpreis 2025? Am 9. Mai wissen wir es, denn dann werden in Berlin die begehrten Lolas vergeben, moderiert von Schauspieler Christian Friedel. Die Auszeichnung gilt als wichtigster Filmpreis in Deutschland und wird seit 1951 verliehen. Welcher Film und welcher Star hat dieses Jahr gute Chancen auf eine Lola? Hier sind die wichtigsten Nominierungen im Überblick.