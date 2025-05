Die Kaulitz-Zwillinge führen ein tolles Leben in Los Angeles - und vergessen trotzdem nicht, wo sie herkommen: aus einem kleinen Dorf in Sachsen-Anhalt. Die Erinnerungen an ihre Jugend sind nicht alle rosig.



Im Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" hat Bill Kaulitz nun erzählt, dass er dort viele schlimme und traumatische Erfahrungen gemacht hat. "Das war ja wirklich ein hartes Pflaster und eine harte Jugend", erinnert er sich. "Das war ja auch ganz viel geprägt von Angst und Hass und Gewalt."



Schöne Erinnerungen habe er aber trotzdem. Und Kaulitz geht noch weiter: "Ich muss wirklich sagen und ich glaube, das ist wichtig im Leben: Ich habe mit meiner Heimat, ich habe damit Frieden geschlossen."