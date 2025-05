Wer am Freitag (09.05.) in Berliner Bahnhöfen unterwegs ist und plötzlich die Stimme von Weltstar Billie Eilish hört, darf seinen Ohren ruhig trauen.



Aber wie kommt's? Ganz einfach! Die Musikerin spielt am Freitagabend ein Konzert in Berlin und wird eine kleine Grußbotschaft an ihre Fans richten - per Lautsprecher an den Bahnhöfen Warschauer Straße und Ostbahnhof. Das teilt die Deutsche Bahn mit.



Die Botschaft hat einen ernsten Hintergrund: Billie Eilish weist darin auf die Bedeutung gegenseitiger Rücksichtnahme hin. Dafür hat sie beide Ansagen extra eingesprochen.