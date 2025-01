Das Datum der wohl wichtigsten Preisverleihung im Jahr 2025 steht fest: Am 2. März heißt es wieder "And the Oscar goes to...". Dann dürfen die Stars wie jedes Jahr auf einen der begehrten Goldjungen hoffen - bereits zum 97. Mal.



"Tragt es Euch in den Kalender ein", schreibt die Academy of Motion Picture Arts and Sciences auf ihrem offiziellen Instagram-Account. Erledigt!



Auch ein weiterer Termin rund um die Oscars 2025 steht bereits fest: Die Bekanntgabe der Oscar-Nominierungen ist für Freitag, den 17. Januar 2024, geplant.