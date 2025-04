Das Stück "soll eine abenteuerliche Lovestory im Umfeld von Karrierehochs und Tiefschlägen", erzählen, wie Matthias Reim der Deutschen Presse-Agentur verrät. Die Geschichte soll sich lose an seinem eigenen Leben orientieren, aber dennoch fiktional bleiben. Wichtig sei, dass es ein Happy End gebe. "Wie ein Märchen", so Reim weiter.

Bis das Happy End tatsächlich auf der Bühne zu sehen sein wird, könnte noch einige Zeit vergehen. Denn derzeit befinde man sich noch in der Vorbereitungsphase. "Wir haben lange an dem Manuskript gearbeitet, das steht. Jetzt muss ich jemanden finden, der in der Lage ist, das umzusetzen."



Gespräche dazu soll es noch in diesem Jahr geben. Worauf dürfen sich die Fans neben der ewähnten Liebesgeschichte noch freuen? Alle großen Matthias-Reim-Hits sollen bei der Aufführung eine Rolle spielen.