Ist jetzt klar, wer kommende Woche bei der Oscar-Verleihung abräumt? Kurz vor der Verleihung der wichtigsten Filmpreise am 2. März gab es Überraschungen bei den SAG-Awards am Sonntag (23. Februar):



Hollywood-Star Timothée Chalamet gewann den Preis der Schauspielergewerkschaft als bester Hauptdarsteller für "Like A Complete Unknown". Damit hat er sich auf jeden Fall ganz weit vorne beim Oscar-Rennen positioniert!

Preis für die Schönheit? Demi Moore gewinnt erneut

Hollywood-Star Demi Moore hat ihren Favoritenstatus als beste Hauptdarstellerin des Jahres gefestigt. Sie gewann für den Körpertausch-Horror "The Substance" den "Screen Actors Guild Award" ("SAG-Award") von Hollywoods Schauspielgilde.

Bildrechte: IMAGO/UPI Photo



Die Rolle von Demi Moore in "The Substance" hat auch ziemlich viel mit ihrer Biografie zu tun: Die Schauspielerin, der immer wieder Botox-Behandlungen und Schönheits-OPs nachgesagt wurden, spielt in "The Substance" möglicherweise eine Version ihrer selbst: eine alternde Moderatorin, die wieder jung aussehen will.



Ist das ein Oscar-Trend? Nachdem Demi Moore zuvor bereits bei den "Golden Globes" abräumen konnte, deutet alles darauf hin, denn auch die SAG-Awards gelten als wichtiger Indikator für die "Oscars".

"Konklave" bester Film? So ähnlich...

Beste Nebendarstellerin wurde Zoe Saldana im Musical "Emilia Pérez". Zum besten Nebendarsteller wurde Kieran Culkin im Holocaust-Bewältigungsdrama "A Real Pain" erklärt. "Konklave" wurde als Film mit dem besten Ensemble des Jahres ausgezeichnet - bei den SAG-Awards gibt es keine ausdrückliche Ehrung des besten Films.

Überraschung für Selena Gomez