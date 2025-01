Ob ihre Töchter nach den Jubelschreien bei der Dankesrede schon wieder genau hingehört haben? Gelohnt hätte es sich auf jeden Fall. Denn Demi Moore ließ tief in ihre Seele blicken. Vor 30 Jahren habe ihr ein Produzent gesagt, sie sei nur eine Popcorn-Schauspielerin. Sie habe zwar Erfolg an den Kinokassen, sei aber keine große Schauspielerin, sollte das wohl heißen. Nun hat sie es ihm und allen anderen doch noch gezeigt.

Der Mut, mit den eigenen Klischees zu brechen, hat sich in Hollywood schon immer ausgezahlt. Demi Moore hat diesen Mut. Die 62-Jährige überzeugt mit ihrer Rolle in dem Horrorfilm "The Substance" der Französin Coralie Fargeat. Sie spielt darin eine ältere Schauspielerin, deren Ruhm etwas verblasst ist und die deshalb ihr jugendliches Aussehen optimieren will. Die titelgebende Substanz ist ein unter der Hand gehandeltes Mittel, mit dem man durch chemisches Klonen eine jüngere und schönere Version seiner selbst erschaffen kann.

Ein Vater, den sie nie kannte, ein Ziehvater, der sich das Leben nahm und eine Mutter, die mehrfach verhaftet wurde.



Demi Moore hatte es als Kind und Jugendliche nicht leicht und ist dennoch in den Hollywood-Olymp aufgestiegen.



Sie entwickelte sich zu einer der gefragtesten Schauspielerinnen, war nach dem Film "Ghost - Nachricht von Sam" so gut bezahlt, wie niemand sonst in Hollywood. Auch damals wurde sie für den Golden Globe nominiert, bekam den Preis aber nicht.



Es folgten Auszeichnungen, die niemand haben will. Dreimal erhielt sie die "Goldene Himbeere" als schlechteste Schauspielerin.



In den Schlagzeilen stand sie oft nur wegen ihrer inzwischen Ex-Ehemänner Bruce Willis und Ashton Kutcher.



Doch nun hat sie es allen gezeigt, mit 62. Ein Leben wie ein Hollywoodfilm und die Oscar-Verleihung steht noch bevor.