In der Oscar-Nacht feiern wie die Hollywoodstars? Kein Problem. Die Gewinner der diesjährigen Oscars sind zwar noch geheim - die Cocktails für die rauschende Party danach, dem berühmten Governors Ball, stehen aber schon fest.



Der Oscar für die wichtigste Zutat geht dabei an...Tequila! Der ist in beiden Cocktails enthalten. "Die Getränke sollten ein Fest sein", sagt Mixologe Charles Joly, der die Getränke kreiert hat. Sie sollen eine Anlehnung an den Musical-Thriller "Emilia Pérez" sein, der in Mexiko spielt und in mehreren Kategorien nominiert ist.