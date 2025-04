Ursprünglich wollte Yvonne Catterfeld mit ihrer Rolle bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" lediglich ihr Gesangsstudium finanzieren. Der Plan: Drei Monate drehen in den Semesterferien - und das war's. Doch es kam anders. Die Schauspielerei machte ihr so viel Spaß, dass sie fast drei Jahre lang in der Rolle der blonden Julia Blum bei GZSZ zu sehen war.



Mit ihrer Kollegin Jeanette Biedermann verband sie zu dieser Zeit allerdings keine enge Freundschaft. Denn als Yvonne Catterfeld ans Set kam, habe sich etwas bei der Serie verändert, wie sie im Interview mit Absolut Radio erklärt.