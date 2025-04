Die nächste Oscar-Verleihung findet zwar erst im März 2026 statt, doch schon jetzt werden in Hollywood spannende Neuerungen diskutiert, die direkten Einfluss auf das Abstimmungsverhalten der Oscar-Juroren haben könnten.



Wie unter anderem "Hollywood Reporter" und "Deadline" berichten, soll es den Juroren im kommenden Jahr schwerer gemacht werden, in einer Kategorie abzustimmen, wenn sie nicht alle nominierten Filme gesehen haben.



Die Neuregelung soll demnach die seit langem bestehende Befürchtung ausräumen, dass die Stimmberechtigten einige Filme bewusst auslassen könnten.



Bisher mussten die stimmberechtigten Mitglieder der Academy lediglich per Ehrenwort versichern, dass sie die Filme tatsächlich gesehen haben. Künftig sollen die Aufrufe auf einem Streaming-Portal der Academy überwacht werden.