Das heißt nicht, dass ich manchmal in den Spiegel schaue und mir nicht sage: 'Oh Gott, ich sehe alt aus' oder 'Oh, mein Gesicht zerfällt' - das tue ich. Aber ich kann akzeptieren, dass ich heute da bin, wo ich bin, und ich weiß, dass der Unterschied heute ist, dass das nicht meinen Wert definiert oder wer ich bin.

Dass sie nun schon seit Jahrzehnten als Schönheitsideal gilt, überrascht Demi Moore immer wieder. Als Kind sei sie alles andere als schön gewesen, mit einem schielenden Auge, das operiert werden musste, und schlechtem Haarschnitt.



Demis heutige Definition von Schönheit? Authentizität und Positivität. "Schönheit entsteht, wenn man sich damit wohlfühlt, genau so zu sein, wie man ist", so die Schauspielerin im Gespräch mit "People". Sie selbst bezeichnet sich als "work in progress". Sich selbst zu lieben sei ein Prozess. Noch ist Demi nicht angekommen. Es geht weiter. Jugendelixier und Zeitreisekapsel braucht eine Demi Moore trotzdem nicht.



In den Jungbrunnen ist Demi Moore ohnehin schon gefallen - optisch natürlich, aber was viel wichtiger ist: auch im Geiste.