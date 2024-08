Auch Lugners sechste und letzte Ehefrau Simone wird wohl bedacht werden. Der Multimillionär hatte sie erst am 1. Juni dieses Jahres geheiratet . Außerdem steht ihr als Ehefrau nach österreichischem Recht eine sogenannte Witwenpension zu. Allerdings nur für zweieinhalb Jahre, denn die Ehe dauerte gerade mal gut zwei Monate. Richard Lugner will aber seine Frau zusätzlich abgesichert haben. In einem Interview mit der "Bild" im Mai sagte er: "Sie soll abgesichert sein, wenn ich mich mal verabschiede. Deshalb werde ich auch mein Testament überarbeiten. Denn wer bei mir lebt, wenn ich sterbe, soll auch entsprechend erben.“

Die Aussagen bisher sind widersprüchlich. Richard Lugner selbst, stellte es gern so dar, als sei alles geklärt.

In einem Interview mit "Krone.at" erklärte er kurz vor seinem Tod Ende Juli: "Ich wollte alles geregelt haben. Meine Erben sollen wissen, was einmal zu tun ist." Ob es wirklich so ist, muss sich nun zeigen.