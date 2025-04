Der Weg zum Priester

Papst Franziskus wurde als Jorge Mario Bergoglio 1936 in Buenos Aires geboren. Da sowohl sein Vater, als auch die Familie seiner Mutter italienischer Abstammung sind, hatte Papst Franziskus nicht nur die argentinische, sondern auch die italienische Staatsbürgerschaft.



Nach Abschluss der Schule machte er eine Ausbildung zum Chemietechniker, fand jedoch recht schnell seinen Weg in den Priesterberuf. 1958 trat er als Novize dem Jesuitenorden bei.



Nach einem geisteswissenschaftlichen Studium, sowie Abschlüssen in Theologie und Philosophie, wurde Jorge Mario 1969 zum Priester geweiht. Nach verschiedenen Stationen innerhalb des Jesuitenordens wurde er 1992 von Papst Johannes Paul II. zum Weihbischof von Buenos Aires ernannt. Sechs Jahre später trat er dort die Nachfolge als Erzbischof an.

Erster nicht europäischer Papst

Nachdem Papst Benedikt XVI. im Jahr 2013 aus gesundheitlichen Gründen von seinem Amt zurücktrat, wurde zeitnah eine neue Konklave einberufen. Jorge Mario Bergoglios Chancen auf das Amt des Papstes waren gering, dennoch wurde er nach dem fünften Wahlgang zum 266. Bischof von Rom - und damit zum Papst ernannt.



Papst Franziskus wurde damit der erste nicht-europäische Papst seit dem 8. Jahrhundert.

Name: Papst Franziskus

Als Namen wählte der damals 76-Jährige "Franziskus" - in Anlehnung an Franz von Assisi, einen Heiligen der römisch-katholischen Kirche.



Eine Ordnungszahl, die sonst üblich ist, brauchte der damals neue Papst nicht, weil es bislang noch keinen Papst Franziskus gegeben hat. Sollte es in Zunkunft einen weiteren Papst Franziskus geben, wird von Papst Franziskus I. und Papst Franziskus II. gesprochen werden.

Die neuen Ansätze des Papst Franziskus

Papst Franziskus galt als Papst der Armen. Bereits als Bischof in Buenos Aires lebte er in einem einfachen Appartment anstatt einer Bischofsresidenz. An Feiertagen besuchte er Krankenhäuser für Arme oder auch Gefängnisse.



Immer wieder prangerte er Armut und Korruption an, vertrat aber gleichzeitig die katholische Sexualmoral, die Abtreibungen, künstliche Verhütung und die homosexuelle Ehe ablehnt. Einige seiner Meinungen änderte er allerdings im Laufe seiner Amtszeit.



2015 sprach er sich öffentlich für Homosexuelle aus und forderte die Kirche auf, sich für ihre jahrelange Ausgrenzung zu entschuldigen. Transsexuelle Menschen dürften nicht ausgeschlossen werden und auch gleichgeschlechtliche Paare hätten das Recht auf eine Familie.



An seiner Ansicht zu Schwangerschaftsabbrüchen hielt Franziskus allerdings bis zuletzt fest.

Gesundheitliche Probleme schon in jungen Jahren

Bereits mit 21 Jahren musste Jorge Mario Bergoglio in Folge einer schweren Lungenentzündung ein Teil des rechten Lungenflügels entfernt werden.



2021 wurde Papst Franziskus am Dickdarm operiert. Es folgte eine chronische Arthritis im Jahr 2022, die gepaart mit einer Bänderverletzung dazu führte, dass er häufig auf einen Rollstuhl angewiesen war.



Im Jahr 2023 gab es weitere Krankenhausaufenthalte. Erst wegen einer schweren Bronchitis, im Juni wegen einer weiteren Darm-OP. Ende November machte ihm eine Entzündung der Lunge, die vom Vatikan zunächst als leichte Grippe beschrieben wurde, zu schaffen.

Das Jahr 2025 begann mit gesundheitlichen Problemen: Im Februar erkrankte der Papst an einer beidseitigen Lungenentzündung. Die italienische Bischofskonferenz rief die Gläubigen des Landes auf, für Franziskus zu beten. Aus aller Welt schickten Menschen Genesungswünsche an den 88-Jährigen. Auch in seiner Heimat Argentinien wurde für den Pontifex gebetet.



Insgesamt 38 Tage verbrachte der Papst zuletzt im Krankenhaus, ehe er sich Ende März wieder in seine Residenz im Vatikan begeben durfte. Noch am Ostersonntag (20.04) hatte Franziskus vor zehntausenden Gläubigen den Segen "Urbi et Orbi" gespendet.

Letzte Ruhestätte Santa Maria Maggiroe