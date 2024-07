Shannen Doherty ist vor allem durch ihr Mitwirken in den Erfolgsserien "Beverly Hills, 90210" und "Charmed" weltweit bekannt geworden. Die Rollen brachten der kürzlich verstorbenen Schauspielerin nicht nur Ruhm, sondern auch ein Einkommen in Millionenhöhe. Seit ihrem Tod am 13. Juli 2024 wird über Dohertys Vermögen spekuliert. Also wie groß ist es und wem wird es nun übertragen?