André hat in seiner langjährigen, journalistischen Tätigkeit die ganze Welt bereist. Ob olympische Spiele in Frankreich, Hilfsaktionen im Dschungel in Bolivien oder die Beerdigung von Michael Jackson in Los Angeles, er war dabei. Seit Anfang 2023 schreibt der ehemalige Leistungssportler für BRISANT.DE und arbeitet auch als TV-Redakteur und Planer.