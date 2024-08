Richard Lugner hatte in den vergangenen Monaten mit mehreren gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Er wurde am Herzen operiert und litt unter starken Rückenschmerzen. Erst vor wenigen Tagen wurde der bekannte Bauunternehmer aus dem Krankenhaus entlassen, wie seine Ehefrau Simone gegenüber "oe24" erklärte: "Es geht ihm wieder gut. [...] Die Untersuchungen haben ergeben, dass er tiptop in Form ist."



Nun bestätigt die Deutsche Presse Agentur unter Berufung auf seine Familie, dass Richard Lugner gestorben ist. Zuvor berichtete die österreichische Zeitung "Krone", dass es am Montagmorgen (12.08.2024) einen Rettungseinsatz in seiner Villa am Stadtrand von Wien gab. Die Einsatzkräfte hätten vergeblich Wiederbelebungsmaßnahmen eingeleitet. Zur genauen Todesursache gibt es noch keine Informationen. Richard "Mörtel" Lugner wurde 91 Jahre alt.