Demnach starb die Pianistin nach dem 12. Februar an einer Infektion mit dem Hanta-Virus, das von Nagetieren übertragen wird. Der zweifache Oscar-Preisträger starb nach Angaben der Behörden vermutlich am 18. Februar an den Folgen einer Herzerkrankung. Sein Herzschrittmacher habe an diesem Tag den letzten Herzschlag registriert, sagte der zuständige Sheriff.



Die Behörden gehen davon aus, dass der Schauspieler nach dem Tod seiner Frau noch mehrere Tage im Haus lebte, ohne sich der Situation voll bewusst zu sein. Hinweise auf Fremdeinwirkung habe es nicht gegeben.



Das Paar war seit 1991 verheiratet und soll seit Gene Hackmans Rückzug aus Hollywood ein sehr zurückgezogenes Leben geführt haben. Das letzte gemeinsame Foto der beiden wurde im März 2024 aufgenommen.