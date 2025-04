"Trotz aller unendlicher Trauer sind wir dankbar, dass sie so ein langes Leben hatte, so vielen Menschen Freude bereiten konnte und auch bis zuletzt in verhältnismäßig guter körperlicher Verfassung war", wird ihre Familie in der österreichischen " Kleinen Zeitung " zitiert. Nähere Einzelheiten zu den Todesumständen sind bislang nicht bekannt.

Waltraut Haas war dem Publikum vor allem als "Mariandl" in ihrem ersten Film "Der Hofrat Geiger" aus dem Jahr 1947 bekannt. In der Operettenverfilmung "Im weißen Rössl" spielte sie an der Seite von Peter Alexander. Mit Heinz Rühmann war sie in "Wenn der Vater mit dem Sohne" zu sehen. Insgesamt wirkte Waltraut Haas in rund 70 Filmen mit.