02.05.2025 |

Am Montag (05.05.) ist es soweit. In New York City beginnt der mit Spannung erwartete Prozess gegen Sean "Diddy" Combs. Der 55-Jährige steht wegen mutmaßlicher Sexualverbrechen vor Gericht.



Auf eine außergerichtliche Einigung wollte sich der Angeklagte kurz vor dem Prozessbeginn nicht einlassen. Er habe ein entsprechendes Angebot geprüft und abgelehnt, sagte Combs bei einer Anhörung vor Gericht. Der Inhalt des Vergleichs ist nicht bekannt.



Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, Frauen und Männer sexuell missbraucht sowie mit Drohungen und Gewalt zur Teilnahme an Drogen- und Sex-Partys gezwungen zu haben. Mit seinem Geschäftsimperium habe er ein kriminelles Unternehmen geschaffen, das sich auch der Entführung, Brandstiftung, Bestechung und Behinderung der Justiz schuldig gemacht habe.

Sean Combs bestreitet alle Vorwürfe. Er argumentiert, er habe zwar ein lockeres, aber legales Leben als Partykönig geführt. Sein Anwalt bezeichnet ihn als "Swinger", also als jemanden, der wechselnde Partnerschaften und Sexualkontakte pflegt. Nach Darstellung des Anwalts sei das alles einvernehmlich geschehen.



Dagegen spricht die Aussage von Combs Ex-Freundin, der Sängerin Casandra "Cassie" Ventura. Sie hatte den Musiker 2023 wegen jahrelanger Misshandlung und Vergewaltigung verklagt. Die beiden einigten sich kurz darauf außergerichtlich.

Seither haben jedoch zahlreiche weitere Frauen und auch Männer Klagen gegen den Rapper eingereicht. Dabei geht es um schwere Missbrauchsvorwürfe bis hin zur Vergewaltigung. Eine der Frauen gibt an, im Alter von 17 Jahren von Sean Combs und mehreren Komplizen vergewaltigt worden zu sein. Bewaffnete Polizisten durchsuchten daraufhin Combs' Luxusanwesen in Miami und Los Angeles.



Seit September 2024 sitzt der gefallene Rapstar in Untersuchungshaft. Der Prozess beginnt am Montag zunächst mit der Auswahl der Geschworenen. Eine Woche später werden die Eröffnungsplädoyers erwartet. Bei einer Verurteilung droht Sean Combs eine lange Haftstrafe.

Wie mehrere amerikanische Medien, darunter USA Today, unter Berufung auf ein Anwaltschreiben berichten, hat Sean Combs eine Vertagung des Prozessbeginns beantragt.



Grund dafür sollen die neuen Anklagepunkte sein, die erst Anfang April zur Anklageschrift hinzugefügt wurden. Comb und seine Anwälte wollen demnach mehr Zeit haben, um ihre Verteidigung auch auf diese neuen Punkte vorzubereiten. Zwei Monate Aufschub haben sie dafür erbeten.



Der aktuelle Prozessbeginn ist auf den 5. Mai datiert.

Voraussichtlich Anfang Mai soll der Prozess gegen Sean "Diddy" Combs beginnen. Combs hat nun auf die neuesten beiden Anklagepunkte reagiert - und sie zurückgewiesen. Der 55-Jährige plädierte am Montag (14.4.) bei einer Anhörung in New York auf nicht schuldig.



Im Falle einer Verurteilung könnten die neuen Anklagepunkte eine längere Haftstrafe für Combs bedeuten.

07.04.2025 | Neue Vorwürfe gegen Sean "Diddy" Combs

US-Ermittler haben der Anklageschrift gegen Sean Combs zwei weitere Punkte hinzugefügt - dabei geht es um den Vorwurf des Sexhandels, der nun auch die Jahre 2021 bis 2024 berücksichtigt. Bisher hatte sich die Anklage auf die Jahre 2009 bis 2018 bezogen.



Zudem soll der Rapper eine Frau mit dem Ziel, sie zu prostituieren, aus dem Ausland und über Grenzen von US-Bundesstaaten hinweg zu sich befördert haben. Das geht aus der erweiterten Anklageschrift hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Damit steigt die Zahl der strafrechtlichen Vorwürfe auf insgesamt fünf. Die erweiterten Vorwürfe könnten zu einer längeren Haftstrafe für Combs führen.

