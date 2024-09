Combs habe ein "kriminelles Unternehmen" betrieben und sein "Imperium" im Musikgeschäft zur Verschleierung seiner Taten genutzt, wobei er sich auf die Unterstützung seiner Mitarbeiter verlassen habe, heißt es in der Anklageschrift. Sollte der Rapper in allen Anklagepunkten verurteilt werden, droht ihm nach Angaben der Nachrichtenagentur AP eine Haftstrafe von mindestens 15 Jahren - im schlimmsten Fall sogar lebenslänglich.

Diddys Anwalt spricht in einer Mitteilung von einer "unfairen" Strafverfolgung durch die US-Staatsanwaltschaft. Combs habe mit den Behörden kooperiert und sich angesichts der zu erwartenden Anklage freiwillig nach New York begeben. Sein Anwalt Marc Agnifilo bezeichnete seinen Mandanten als "unschuldigen Mann", der sich darauf freue, seinen Namen vor Gericht reinzuwaschen. Er beschrieb Combs auch als "Musik-Ikone, Selfmade-Unternehmer, liebevollen Familienvater und Philantrop". Er sei ein Mensch mit Fehlern, aber kein Krimineller.



Sean Combs plädierte bei einer Haftanhörung auf "nicht schuldig". Ein Kautionsantrag des Rappers wurde vom Bundesgericht in Manhattan abgelehnt. Damit muss Combs bis zu seinem Prozess in Untersuchungshaft bleiben. Experten gehen davon aus, dass dies bis zu zwei Jahre dauern kann.