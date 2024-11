Er hatte auf seine Freilassung gehofft, doch nun ist klar: Sean "Diddy" Combs bleibt in Haft. US-Medienberichten zufolge lehnte das zuständige Gericht in New York einen entsprechenden Antrag auf Freilassung auf Kaution ab. "Combs' Antrag wird aus folgenden Gründen abgelehnt - keine Bedingung oder Kombination von Bedingungen wird die Sicherheit der Öffentlichkeit angemessen gewährleisten", wird Richter Arun Subramanian zitiert.