Der Rechtsstreit zwischen Blake Lively und Justin Baldoni geht in die nächste Runde: Blake Lively hat beim Bundesgericht in New York beantragt, die Verleumdungsklage ihres Co-Stars abzuweisen.



Die 37-Jährige beruft sich dabei nach Angaben von US-Medien auf ein kalifornisches Gesetz von 2023, das Menschen, die Anschuldigungen wegen sexueller Belästigung erheben, vor Gegenklagen schützt. Demnach sind solche Klagen nur zulässig, wenn die Vorwürfe nachweislich falsch sind oder in böswilliger Absicht erhoben wurden.