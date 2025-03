Diese Lesart irritiert, denn ursprünglich dachten viele, dass Ofarim nach dem Gerichtsprozess tatsächlich so etwas wie Reue und Demut spüren würde. Nun aber eine alternative Variante der Leipzig-Geschichte. Ja, er hat sich vor Gericht entschuldigt und ja, Ofarim hat irgendwann die ihm auferlegte Geldstrafe von 10.000 Euro an die israelitische Gemeinde in Leipzig bezahlt.



Dennoch bleiben Fragen offen: Hätte Ofarim den Prozess gern noch länger geführt? Was, wenn ihm seine Anwälte nicht zum Geständnis überredet hätten?