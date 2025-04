Der Prozess gegen Sean "Diddy" Combs wegen Vorwürfen verschiedener Sexualstraftaten soll wie geplant am 5. Mai beginnen.



Seine Anwälte hatten zuvor eine Verschiebung des Beginns um zwei Monate beantragt, was der zuständige Richter bei einer Anhörung in New York jedoch ablehnte. Das berichten US-Medien übereinstimmend.



Sean "Diddy" Combs befindet sich seit Mitte September in Untersuchungshaft. Dem Rapper werden unter anderem Sexhandel und organisierte Kriminalität vorgeworfen.



Gegen den 55-Jährigen liegen zudem mehrere Zivilklagen wegen sexuellen Missbrauchs vor. Unter anderem von einer Anwaltskanzlei in Houston, die 120 Personen vertritt, berichtet die Deutsche Presse-Agentur.