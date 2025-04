Voraussichtlich Anfang Mai soll der Prozess gegen Sean "Diddy" Combs beginnen. Combs hat nun auf die neuesten beiden Anklagepunkte reagiert - und sie zurückgewiesen. Der 55-Jährige plädierte am Montag (14.4.) bei einer Anhörung in New York auf nicht schuldig.



Im Falle einer Verurteilung könnten die neuen Anklagepunkte eine längere Haftstrafe für Combs bedeuten.