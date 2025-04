In rund einem Monat soll der Prozess gegen Rapper Sean "Diddy" Combs beginnen. Jetzt wird die Liste der Anklagepunkte ein weiteres Mal erweitert. US-Ermittler haben der Anklageschrift zwei weitere Punkte hinzugefügt - dabei geht es um den Vorwurf des Sexhandels, der nun auch die Jahren 2021 bis 2024 berücksichtigt. Bisher hatte sich die Anklage "nur" auf die Jahre 2009 bis 2018 bezogen. Zudem soll der Rapper eine Frau mit dem Ziel, sie zu prostituieren, aus dem Ausland und über Grenzen von US-Bundesstaaten hinweg zu sich befördert haben. Das geht aus der erweiterten Anklageschrift hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Damit steigt die Zahl der strafrechtlichen Vorwürfe auf insgesamt fünf. Die erweiterten Vorwürfe könnten zu einer längeren Haftstrafe für Combs führen. Der Prozess soll am 5. Mai 2025 mit der Auswahl der Jury-Geschworenen beginnen. Die offiziellen Verhandlungen sind ab dem 12. Mai geplant.

Bereits zum dritten Mal haben Combs Anwälte eine Kaution angeboten, um den Rapper in den Hausarrest zu entlassen - um 50 Millionen Dollar ging es diesmal. Doch auch dieser Antrag scheiterte.



"Combs' Antrag wird aus folgenden Gründen abgelehnt - keine Bedingung oder Kombination von Bedingungen wird die Sicherheit der Öffentlichkeit angemessen gewährleisten", wird Richter Arun Subramanian zitiert.



Der Rapper bleibt also bis zu seinem Prozess im Gefängnis - der soll am 5. Mai 2025 beginnen.