Aus den Augen, aber nicht aus dem Sinn ...



Obwohl sie die Nummer sechs und sieben der britischen Thronfolge sind, kennt kaum jemand die Gesichter von Archie und Lilibet. Prinz Harry und Herzogin Meghan sei Dank.



Lange Zeit galten die Sussex-Kids als von der Bildfläche verschwunden. Doch spätestens seit Meghans neuer Netflix-Show "With Love, Meghan" gibt es klitzekleine Einblicke in das bunte kalifornische Familienleben. Schnappschüsse inklusive - wenn auch nur von hinten, was die Neugier nur weiter entfacht.



Was über Archie und Lilibet bekannt ist:

Bildrechte: picture alliance/dpa/PA Wire | Chris Allerton/SussexRoyal

Er war noch nicht einmal geboren, da versetzte er schon die ganze Welt in Aufruhr: Baby Sussex, Harry und Meghans Sohn.



Seine Geburt am 6. Mai 2019 war DIE Breaking News. Mit den Worten "It's a boy" trat der sichtlich nervöse Harry vor die wartende Reporter-Schar. Von da an war die ganze Welt im Sussex-Fieber und lugte neugierig nach Great Britain.



Die Öffentlichkeit bekam den 3,3 Kilogramm schweren Mini-Royal allerdings erst zwei Tage später zu sehen. Auf Schloss Windsor präsentierten Harry und Meghan stolz ihren Sohn - und verrieten da auch endlich seinen Namen: Archie Harrison Mountbatten-Windsor. Bis dahin war Archie namenlos - zumindest für die Öffentlichkeit.



"Er ist wirklich ruhig", so die frischgebackene Mama damals. "Es ist magisch, es ist total toll. Ich habe die zwei besten Jungs auf der Welt, ich bin wirklich glücklich."



Am 6. Juli 2019, einen Monat nach der Geburt, wurde Archie im engsten Kreis der Familie auf Schloss Windsor getauft.

Bildrechte: picture alliance/dpa/PA Wire | Dominic Lipinski

Ein Jahr später verließ Familie Sussex Großbritannien und verlegte ihren Lebensmittelpunkt erst nach Toronto und dann nach Montecito in Kalifornien. Seitdem verlor sich Archies Spur nahezu - dramatisch ausgedrückt.



Doch ab und zu werfen Harry und Meghan der Presse ein paar Brotkrumen hin - wie im vergangenen Jahr am Rande der Invictus Games:

Wenn ich mit meinem Sohn Archie darüber spreche, was er werden will, wenn er groß ist, ist es manchmal ein Astronaut, manchmal ein Pilot - natürlich ein Hubschrauberpilot - oder Kwasi von den Oktonauten. Prinz Harry "Heart of Invictus"

Bildrechte: picture alliance/dpa/PA Wire | Toby Melville

In der zweiten Folge "With Love, Meghan" verrät die Herzogin außerdem, dass Archie gerne Roboterautos baut, angelt und immer um seine produktive Mama besorgt ist: Er würde sie regelmäßig bitten, weniger zu arbeiten.

Archies Start ins Leben folgte noch strikt dem königlichen Protokoll. Royal durchgetaktet. Bei seinem Schwesterchen sah das schon anders aus. Sie kam allerdings auch erst nach dem Megxit zur Welt.



Ein Beispiel: Dass Meghan mit Lilibet schwanger ist, gab sie zusammen mit ihrem Ehemann am Valentinstag 2021 bekannt. Wenige Wochen später verrieten die Sussexes im Interview mit Oprah Winfrey das Geschlecht des Babys. "Erst einen Jungen und dann ein Mädchen zu bekommen - was will man mehr?", sagte Harry.



Lilibet Diana Mountbatten-Windsor erblickte am 4. Juni 2021 im kalifornischen Santa Barbara das Licht der Welt. Ihre Eltern gaben die Geburt zwei Tage später, am 6. Juni 2021, auf der Website ihrer Stiftung Archewell bekannt.



Schon vor der Geburt hatte der royale Nachwuchs für einen handfesten Skandal gesorgt. Meghans illustre Clique schmiss eine rauschende Babyshower-Party: Fünf Tage New York, hunderte Rosen, prominente Gäste wie Serena Williams oder Amal Clooney - Meghans Babyparty glich einem Staatsakt. Kostenpunkt laut "Vogue": 264.000 Euro - zu viel für Royal-Fans.

Bildrechte: picture alliance/AP Photo | Kevin Hagen

Skandal Nummer zwei ließ nicht lange auf sich warten: Harry und Meghan benannten ihr Töchterchen nach der Queen, deren Spitzname Lilibet war.



Eine gelungene Hommage? Eher nicht: Elizabeth II. soll über die Namenswahl alles andere als amused gewesen sein. Denn nur wenige durften sie Lilibet nennen. Darunter ihr über alles geliebter und früh verstorbener Vater, König George VI.

Bildrechte: picture alliance/dpa/PA Media | Archewell

So viel Rummel um so ein keines Wesen - wurde es Harry und Meghan zu bunt? Lange Zeit hielten die beiden Exil-Royals ihreTochter fast vollkommen aus der Öffentlichkeit raus. Doch nach und nach werden sie wieder offener.



Im Interview mit dem "People"-Magazin offenbarte Meghan, dass sie schon immer eine Tochter haben wollte.

Ich habe so viel Zeit meines Lebens damit verbracht, mich für die Rechte von Mädchen und Frauen einzusetzen, und ich sehe das als eine generationenübergreifende Geschichte. [...]



Ich liebe das Gefühl, ein Vermächtnis zu haben und zu wissen, dass ich das vor den Augen meiner Tochter tun und ihr beibringen kann, wie es ist, eine berufstätige Mutter zu sein. Herzogin Meghan People

Und wie tickt Meghans kleines Mädchen? Während ihrer Nigeria-Reise im Mai 2024 ließ sich Meghan von der Presse entlocken, dass Lilibet gern singt und tanzt. In "With Love, Meghan", verriet die 43-Jährige auch, welches Lied sie ihrem Töchterchen am liebsten vorträllert: "Clean as you go".

Mit ihren beiden Kindern hat sich Meghan einen Lebenstraum erfüllt. Über ihre vierköpfige Familie schwärmte sie: "Es war immer ein Traum von mir, Mutter zu sein. Und ich bin so glücklich, dass wir zwei wunderschöne, gesunde, sehr gesprächige, süße Kinder haben. Ich liebe es, eine Mutter zu sein."



Wie man sich Meghan als Mutter vorstellen kann? In "With Love, Meghan" plaudert sie aus dem Familien-Nähkästchen: "Morgens geht es schnell", so die 43-Jährige. "Ich muss die Kinder zur Schule bringen." Deshalb steht Meghan an einem normalen Tag um 6:30 Uhr auf, um ihren Kindern Frühstück zu machen.

Bildrechte: picture alliance/ASSOCIATED PRESS

Sie sei stolz darauf, jeden Morgen das Frühstück für ihre Liebsten zuzubereiten. Ihre Einstellung zum Kochen habe sich komplett geändert, seit sie Mutter geworden sei. "Ich möchte, dass sie diese tollen, prägenden Erinnerungen an mich haben, wie 'Oh, das hat Mama immer gemacht'." Sie sei ein "sehr präsentes Elternteil", was sie als berufstätige Mutter als Privileg bezeichnet.

Mit Speck fängt man die Sussex-Jungs

Kochen und Kulinarisches spielen im Leben der Sussexes eine zentrale Rolle. In der Netflix-Show scherzt Meghan: "Wenn ich Speck koche, ist meine Küche sofort voll mit [meinem] Mann und drei Hunden ... Mein Speck zieht alle Jungs an". Und noch eine Anekdote lässt sie sich entlocken: Sie versuche, Harrys Essen wenig zu salzen, denn "egal, was man ihm vorsetzt, bevor er es probiert, Harry salzt es immer".

Bildrechte: picture alliance/dpa/PA Wire | Yaroslav Sabitov