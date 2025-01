"In Erinnerung an Guy"

Treue Follower von Meghan werden sich noch an Guy erinnern können: Der Beagle war ihr "Partner in Crime" und nicht nur auf Instagram und Meghans Blog "The Tig" ein gern gesehener Gast. "Er war bei 'Suits', als ich mich verlobte (und dann heiratete), als ich Mutter wurde ...., er war bei allem dabei: in der Ruhe, im Chaos, in der Stille, im Trost." Damit spielt Meghan sicherlich auf die Zeit um und nach dem Megxit an. Guy kann man also durchaus als tierischen Zeitzeugen bezeichnen.



Einen letzten großen Auftritt wird der Hund in Meghans neuer Netflix-Produktion "With Love, Meghan" haben. "Da viele von euch Guy nun in dieser neuen Serie sehen werden, hoffe ich, dass ihr verstehen werdet, warum ich über seinen Verlust so erschüttert bin. Ich denke, ihr werdet euch vielleicht auch ein bisschen in ihn verlieben."

Bildrechte: picture alliance/dpa/PA Media | Netflix

Tränen für Guy

Woran Guy gestorben ist und wie alt er war, verrät Meghan nicht. Aber sie lässt ihre Instagram-Community an ihrer tiefen Trauer teilhaben: "Ich habe zu viele Tränen geweint, um sie zu zählen - die Art von Tränen, die einen dazu bringen, sich unter die Dusche zu stellen, in der absurden Hoffnung, dass das fließende Wasser auf dem Gesicht irgendwie dafür sorgt, dass man sie nicht spürt oder so tut, als wären sie nicht da. Aber sie sind da. Und das ist auch in Ordnung."

Danke für so viele Jahre bedingungsloser Liebe, mein süßer Guy. Du hast mein Leben auf so viele Arten erfüllt. Herzogin Meghan Instagram

Unveröffentlichte Familienmomente

Meghan untermalt ihre Worte mit einer Flut von Bildern und Clips. Gewieften Royal-Kennern werden wohl vor allem die Aufnahmen mit Harry und den gemeinsamen Kindern Archie und Lilibet ins Auge springen. Harry mit Guy am Strand, der kleine Archie, wie er das Hündchen an der Leine führt. Prinzessin Lilibet im Garten und die hochschwangere Meghan auf einem Spaziergang mit Guy.



Highlight: Am Ende des Videos hört man sogar die Stimmen von Archie und Lilibets - zum ersten Mal überhaupt! Die beiden singen gemeinsam mit Mama Meghan ein Lied für Guy.



Bilder der Sussex-Kinder sind eine echte Rarität. Denn trotz ihrer Berühmtheit versuchen Harry und Meghan, ihre Kinder möglichst aus der Öffentlichkeit herauszuhalten.

Bildrechte: Instagram/archewell_sussex, Archewell Foundation

Schleichendes Comeback von "The Tig"?