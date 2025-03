Am 4. März ist es soweit: Herzogin Meghan wird zum Netflix-Star.



In "With Love, Meghan" stellt sie sich hinter ihre cremefarbene Kücheninsel, vor cremefarbenen Hängeschränken, in - richtig geraten - cremefarbener Kleidung. Sie pflückt Blumen aus ihrem Garten, arrangiert diese dekorativ in ihrem Heim, kocht Marmelade ein und scheint ganz eins zu sein mit ihrer hochglänzenden Lifestyle-Idylle.



Meghan wird zur Streaming-Gastgeberin. Warum das gegen ihre eigenen Prinzipien verstößt:

"Duchess Difficult" war einmal

Vor ein paar Jahren noch hing Meghan der Ruf einer royalen Rebellin an. Sexy war das. Verrufen. Aufregend. Zum Haare raufen. Aber auf keinen Fall eines: langweilig.



Frischer Wind oder unbequem? Darüber lässt sich streiten. Die britische Presse jedenfalls war sich schnell einig: "Duchess Difficult" nannten sie Meghan - ihr angeblicher Spitzname unter den Palastmitarbeitern.



Meghan spielte mit diesem Image - ob bewusst oder anfangs unbewusst. Sie gab sich in Interviews redselig - zu redselig für die Etikette der Royal Family. Sie wollte eine Macherin sein, mit eigener Stimme und eigener Meinung und tat sich damit äußerst schwer im uralten Getriebe der Windsors. Never explain, never complain und die britische "stiff upper lip": Zwei Prinzipien, die Meghan fremd waren - und die sie sich einfach nicht antrainieren konnte. Oder wollte.

Wenn die Medien die Geschichte um einen herum geschaffen haben, ist es wirklich schön, endlich seine eigene Geschichte erzählen zu können. Herzogin Meghan "The Cut", 2022

Es war einmal ...

Vor ihrer Ehe mit einem Prinzen zeigte sich Meghan als emanzipierte, moderne Frau des 21. Jahrhunderts: belesen, studiert, weit gereist, weltoffen, selbstbewusst. Niemand redete ihr rein, wenn sie auf ihrem Blog "The Tig" ihre Gedanken über die Welt teilte.



Was dann passierte? Meghans Leben wurde zum Märchen: Prinz, Titel, Krone - und der Abschied vom selbstbestimmten Leben.

Von der Feministin zur Streaming-Hausfrau: In wenigen Jahren

Als eingeheiratetes Mitglied einer königlichen Familie ist man Teil eines großen Ganzen. Man lässt andere und die Krone glänzen - aber nie sich selbst. Es sei denn, man ist König oder direkter Thronfolger.



Schwierig, wenn man vorher so ganz anders gelebt hat. 2022 gab Meghan in einem Interview mit dem Magazin "The Cut" Einblicke in ihr Seelenleben: Sie habe es geliebt, ihren Alltag mit anderen zu teilen und ihre eigene Karriere zu verfolgen. Der Abschied von ihrem emanzipierten Leben sei ihr schwer gefallen.

Es war eine große Umstellung - eine riesige Umstellung, von dieser Art von Autonomie zu einem anderen Leben zu wechseln. Herzogin Meghan "The Cut", 2022

Meghan: Bereits als Kind Feministin