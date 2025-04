Romantische Anfänge: Meghan Markle war zunächst als Schauspielerin erfolgreich und bereits geschieden - dann traf sie 2016 im kanadischen Toronto "ihren" Prinzen: Harry. 2017 wird die Verlobung bekannt gegeben, 2018 heiraten die beiden in der Kapelle von Windsor Castle, 2019 bekommen die beiden ihr erstes Kind: Archie.



Der Bruch mit dem Königshaus: Meghan und Harry kritisierten die Berichterstattung der britischen Boulevardpresse scharf. Nach einigen aufsehenerregenden Interviews verkündeten sie schließlich ihren Rücktritt als hochrangige Mitglieder der königlichen Familie: Der Megxit (Begriff aus "Meghan" und "Exit") war da. Harry und Meghan zogen ins kalifornische Montecito.



Würdigung: In den USA wird 2021 Harrys und Meghans zweites Kind, Lilibet Diana, geboren. Ihre Vornamen erinnern an ihre Großmutter und Urgroßmutter: Lilibet ist der Kosename ihrer Urgroßmutter, Königin Elizabeth. Ihr zweiter Vorname Diana erinnert an ihre Großmutter, Harrys 1997 verstorbene Mutter.



Aktuelle Produktionen: Harry und Meghan machen seit ihrem Rückzug 2020 vor allem im Zusammenhang mit ihren Doku- und Podcast-Produktionen von sich reden. Meghan ging zudem im April 2025 mit ihrer Lifestyle-Marke "As ever" an die Öffentlichkeit.



Was nicht jeder weiß: Meghan ist auch als Kalligraphin aktiv gewesen: Während ihrer Anfangszeit als Schauspielerin gab sie Workshops in der Kunst des schönen Schreibens.