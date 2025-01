Barfuß und in luftig-leichter weißer Kleidung springt sie am Strand von Montecito im US-Bundesstaat Kalifornien herum und schreibt "2025" in den Sand. Der Clip wurde höchstwahrscheinlich von Prinz Harry aufgenommen. Ein Neujahrsgruß an ihre Fans? Könnte man meinen, doch nach sieben Jahren Social-Media-Abstinenz war das Video nur ein Vorgeschmack auf ihr neues Projekt.