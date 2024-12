Trotz ihrer Berühmtheit versuchen Harry und Meghan, ihr Familienleben so privat wie möglich zu halten. Ihre Kinder halten die beiden aus dem Blitzlichtgewitter heraus - so gut es eben geht. Umso überraschender die neuen Einblicke ins Familienidyll.



In traditioneller Royal-Manier veröffentlichten Prinz Harry und Herzogin Meghan über ihre "Archewell Foundation" eine Weihnachtskarte mit herzlichen Wünschen: "Im Namen des Büros von Prinz Harry und Meghan, dem Herzog und der Herzogin von Sussex, 'Archewell Productions' und 'Archewell Foundations' wünschen wir frohe Feiertage und ein fröhliches neues Jahr."



Auf der Karte: Harrys und Meghans persönliche Highlights aus 2024. Darunter berührende Bilder von ihren Reisen nach Nigeria und Kolumbien - aber auch ein brandneuer Familien-Schnappschuss, auf dem Archie (5) und Lilibet (3) ihren Eltern in die Arme fallen.