Für Prinz Harry wird dieser Besuch wohl eine Herzensangelegenheit gewesen sein, da er selbst zehn Jahre lang in der britischen Armee gedient hat und sich schon lange für Kriegsverletzte einsetzt.



2014 gründete er die Invictus Games, eine Sportveranstaltung für verwundete Veteranen, ähnlich den Paralympics. Und bei dieser Veranstaltung zeigte er sich auch zum ersten Mal mit Jetzt-Ehefrau Meghan in der Öffentlichkeit. Sie besuchten Händchen haltend und bestens gelaunt die Spiele in Toronto.



Zusammen mit seiner Organisation reiste der 40-Jährige nun auch in die Ukraine.