Megxit und die Folgen: Nach Vorwürfen, die Prinz Harry und seine Frau Meghan nach ihrer Hochzeit 2018 gegenüber dem britischen Königshaus formulierten, kam es zum überraschenden Bruch: Anfang 2020 traten Meghan und Harry von ihren royalen Pflichten zurück.



Ihre Höflichkeitstitel (u.a. Duke and Duchess of Sussex) durften die beiden behalten, sollten diese jedoch nicht mehr aktiv benutzen - vor allem nicht für Werbezwecke. Aber militärische Ehrentitel, wie "Captain General", an denen er hing, musste Afghanistan-Veteran Harry abgeben.



Finanzielle Unabhängigkeit? Mit Produktionen für die Streaming-Dienste Netflix und Spotify machten Harry und Meghan Millionen. Meghans Netflix-Doku-Show "With Love, Meghan" startete im März 2025. Die ehemalige Schauspielerin hat auch eine eigene Lifestyle-Marke aufgebaut: "As Ever". Harry und Meghan engagieren sich zudem für Wohltätigkeitsorganisationen.



Mobbing-Vorwürfe: Im März 2025 überraschte Prinz Harry mit dem Rücktritt von der Schirmherrschaft seiner Aids-Stiftung "Sentebale". Ihm wurde durch die Stiftungsvorsitzende Sophie Chandauka "Mobbing" vorgeworfen. Die Stiftung, die er gemeinsam mit Prinz Seeiso von Lesotho im Gedenken an seine Mutter, Diana, Prinzessin von Wales, gegründet hatte, kümmert sich um AIDS-Waisen in Afrika.



Insider-Fakt: Prinz Harry heißt eigentlich gar nicht Harry - sondern Prinz Henry. "Harry" ist sein Spitzname, der im Alltag verwendet wird.