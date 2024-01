In einem Interview mit der britischen Nachrichtensendung "GB News" äußert sich die Adelsexpertin Angela Levin zum Schweigen des Palastes.



Sie finde die Situation um Kates langen Krankenhausaufenthalt "wirklich sehr besorgniserregend". Die Prinzessin sei "nicht die Art von Frau, die so lange Zeit im Krankenhaus bleiben möchte", so Angela Levin.



Es zeige sich jedoch, dass der Leitsatz "in guten und in schlechten Zeiten, in Gesundheit und Krankheit" auf die Ehe von Prinzessin Kate zutreffe. Prinz William habe sich in den vergangenen 14 Tagen als "reifer Mann" gezeigt, so die Adelsexpertin. Seine Priorität bestehe nun darin, "sich um seine Frau zu kümmern, die ihn schon so wunderbar unterstützt hat".