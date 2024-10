Doch Charles wäre kein echter britischer Royal, wenn er sich von solchen Momenten aus der Ruhe bringen ließe. "Never complain, never explain" heißt es doch über die traditionelle PR-Strategie der britischen Königsfamilie, wenn unangenehme Vorfälle die royale Ordnung stören. Okay, normalerweise geht es dabei um andere Themen. Doch Charles hat es halt drauf : Er blieb gelassen, überprüfte kurz sein Revers auf Spuren von Hephners Nieser - und weiter ging es im Programm.

Die erste Reise - und statt Idylle gibt es für den kranken König dann doch noch eine eher unangenehme Konfontation mit einem weniger ruhmreichen Kapitel der britischen Geschichte: "Geben Sie uns unser Land zurück! Geben Sie uns zurück, was Sie von uns gestohlen haben", rief die Senatorin Lidia Thorpe nach der Rede, die Charles gehalten hatte. Thorpe warf den europäischen Siedlern in ihrer fast einminütigen Tirade "Völkermord" an den indigenen Völkern Australiens vor.



Die Politikerin ist für ihre strikte Ablehnung der Monarchie bekannt - und sie ist mit ihrer Meinung nicht allein: Viele andere Ureinwohner sind genauso wütend wie sie, seit Sonntag kam es zu mehreren kleineren Protestaktionen.



Australien war mehr als 100 Jahre lang britische Kolonie. In dieser Zeit wurden tausende indigene Australier getötet und ganze Gemeinschaften vertrieben.



Doch auch in diesem Moment bewahrte Charles die Ruhe - mal schauen, was die Dienstreise noch an Überraschungen bereithält. Am Mittwoch geht's nach Samoa.