König Charles III. ist wieder Zuhause! Gut gelaunt und mit einem breiten Lächeln im Gesicht verließ der britische Monarch am Montagnachmittag die Londoner Klinik. Gemeinsam mit Königin Camilla winkte er den wartenden Menschen vor dem Eingang des Krankenhauses zu. Anschließend stieg er in einen Wagen.

Charles hatte drei Nächte im Krankenhaus verbracht und wurde nun, genau wie Prinzessin Kate, entlassen. Dennoch: Seine Pflichten wird er wohl nicht so schnell wieder aufnehmen können - und sogar länger als zunächst gedacht ausfallen. Wie die Deutsche Presseagentur berichtet, wird sich der 75-Jährige voraussichtlich für einen Monat von der OP erholen müssen. Während der "Erholungsphase" soll er aber in der Lage sein, sich um Regierungspapiere zu kümmern, erklärt "Sky News".

König Charles hatte sich am Freitag (26.01.) einem geplanten Eingriff wegen einer vergrößerten Prostata unterzogen. Königin Camilla, die am Wochenende mehrmals in der privaten "London Clinic" gesehen wurde, gab britischen Medien zufolge bereits kurz nach dem Eingriff Entwarnung: Charles sei wohlauf.



Laut dem britischen Gesundheitsdienst NHS sei ein Aufenthalt von bis zu drei Tagen nach solch einem Eingriff üblich.