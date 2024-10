Die Nachricht hat für Aufsehen gesorgt: Thomas Tuchel wird ab Januar 2025 Trainer der englischen Fußball-Nationalmannschaft. Doch was ist daran so brisant? Dass ein Trainer einen Verein aus einem anderen Land trainiert, ist gerade in England nichts Ungewöhnliches. Dass aber ein deutscher Coach beim vermeintlich größten Rivalen anheuert, ist eine Sensation - ob im positiven oder negativen Sinne, darüber wird in Fußball-England intensiv diskutiert.